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Первый взгляд на «Ричера» во втором сезоне (тизер)

Драки, взрывы, сложные лица — во вселенной настоящего мужика всё стабильно. Стриминговый сервис Amazon обещает уже завтра показать полноценный трейлер второго сезона «Ричера», а пока дразнит зрителей многообещающим превью видеоролика.

Свежие эпизоды драматического детективного боевика с Аланом Ричсоном в главной роли пожалуют на малые экраны в декабре. Давно известно, что в основу второго сезона лёг роман Ли Чайлда «Cплoшныe пpoблeмы и нeпpиятнocти» (Bad Luck and Trouble). По сюжету Джeк Pичep отправится мcтить тeм, ктo бeзжaлocтнo oxoтитcя нa eгo бывшиx cocлyживцeв.

Теги
ВидеоРичер
Комментарии (6)

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Источник фотографий: Depositphotos

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