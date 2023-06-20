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Шварценеггера не отпустят — «Фубар» продлён на второй сезон

Видимо, до пенсии почётному Терминатору, невзирая на возраст, ещё далеко. Стриминговый сервис Netflix продлил экшен-комедию «Фубар» на второй сезон, поэтому со шпионскими страстями и миссиями по спасению мира ещё не покончено. Арнольд Шварценеггер и Моника Барбаро вернутся к своим ролям отца и дочери — спецагентов ЦРУ.

Ну а вместе с этим анонсом во время мероприятия TUDUM зрителям показали ролик с неудавшимися дублями первого сезона.

В серале Ника Санторы («Ричер») отец (Шварценеггер) и дочь (Барбаро) втайне друг от друга работают на ЦРУ. Но когда правда выходит наружу, сильно отдалившиеся друг от друга родственники должны взяться за совместную миссию по спасению мира, в ходе которой поймут истинную ценность семейных уз.

Теги
ВидеоФубар
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Источник фотографий: Depositphotos

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