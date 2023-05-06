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Арнольд Шварценеггер забавляется с куклой в отрывке экшен-комедии «Фубар»

Чтобы вы поняли, насколько плачевно всё в отношениях главного героя со взрослой дочерью, стриминговый сервис Netflix опубликовал первый отрывок из многосерийной экшен-комедии «Фубар», где исполнители главных ролей Арнольд Шварценеггер и Моника Барбаро с особой экспрессией выясняют отношения. Для этого даже прибегли к помощи кукол. Терапевтический подход результата пока не дал.

Чем завершатся склоки отца и дочери, узнаем 25 мая.

В серале Ника Санторы («Ричер») отец (Шварценеггер) и дочь (Барбаро) втайне друг от друга работают на ЦРУ. Но тайна неминуемо вскрывается, а вместе с ней и неприятная истина: прожив столько лет во лжи, отец с дочерью почти не знают друг друга. А ведь впереди у них общая миссия по спасению мира.

Теги
ВидеоФубар
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