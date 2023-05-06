Гуль в Убежище 33 на закадровых фото экранизации Fallout

Многосерийная адаптация культового игрового франчайза Fallout не спешит радовать зрителей официальными промо-материалами. Зато может продемонстрировать кое-какие закадровые красоты. Съёмки первого сезона завершились в марте, и о дате премьеры пока ничего не сообщалось. Да и в целом проект всё это время существует в как минимум частичном информационном вакууме.

Зато благодаря свежей партии закадровых фото вы сможете увидеть, как в сериале будут выглядеть гули — мутировавшее после ядерной войны люди. Одного из гулей, к слову, сыграл Уолтон Гоггинс.

Сериалом для Amazon занимаются создатели технотриллера «Мир Дикого Запада» Джонатан Нолан и Лиза Джой.

События игры в духе ретрофутуризма происходят в неприветливом будущем, каким его себе представляли американцы из 40-х. Страна превратилась в населённую мутантами радиоактивную пустошь из-за разразившейся в 2077 году ядерной войны. О сюжете сериала и его героях по-прежнему ничего не известно.