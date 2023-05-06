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Барри Аллен прощается со зрителями на постере финальной серии «Флэша»

Этот знаменательный момент всё ближе — уже 24 мая зрители навсегда распрощаются с дисишным ветераном телеканала The CW. В конце весны к завершению подойдёт девятый — финальный — сезон супергеройской драмы «Флэш» с Грантом Гастином в титульной роли.

В честь этого важного события в сети опубликовали художественный постер финального (наверняка эпического во всех отношениях) эпизода сериала. Заключительная серия, к слову, получила довольно оптимистичный заголовок «Новый мир» (A New World).

Постеры сериала «Флэш»
Теги
ГалереяФлэш
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Источник фотографий: Depositphotos

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