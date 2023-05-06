 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2021 Фильмы 2022 Фильмы 2023 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
Мстители соберутся, чтобы помочь Крису Эвансу в его сложных отношениях с Аной де Армас Зои Салдана покидает MCU после «Стражей Галактики 3» «Пустая трата времени» — Элизабет Олсен не понимает, почему должна сама исполнять трюки в Marvel «Чёрное зеркало» возвращается! Вышел трейлер шестого сезона Ateez готовится к июньскому камбэку
• • •
 
СЕРИАЛЫ
58

Больше заражённых и опасного постапокалиптического мира — Крэйг Мазин о втором сезоне «Одних из нас»

Источник: HBO

В интервью Deadline Крэйг Мазин, шоураннер сериала «Одни из нас», рассказал, что во втором сезоне они с Нилом Дракманном выжмут из себя максимум, но с точки зрения подхода к работе над проектом ничего менять не станут, потому что и так всё прекрасно.

С точки зрения процесса мы с Нилом в достаточной степени солидарны в том, что ни черта не будем менять. Я имею в виду, он и так налажен. Мы отлично сработались, адаптируя сюжет, где хотели и как хотели. В основном, мы придерживались исходного материала. Порой чуть от него отходили, но и тогда всё прекрасно работало.

 
Крэйг Мазин

Шоураннер добавил, что касту проекта тоже предстоит серьёзная работа, потому что персонажи претерпевают изменения под воздействием постапокалиптической среды.

Актёрам придётся даже сложнее нашего. По прошествии времени, по мере взросления как изменятся персонажи с физической точки зрения? Как они будут двигаться и драться? Что происходит в мире, который становится всё опаснее?

Ещё Мазин упомянул, что во втором сезоне будет больше сцен с заражёнными — отчасти, видимо, в связи с недоумением поклонников, почему в первом сезоне их было так мало.

Мы так много узнали, особенно о заражённых и о том, как лучше представлять сцены с ними. В общем, мы собираемся повышать планку.

Ранее шоураннер в ответ на интерес зрителей к вопросу рекаста Элли (Белла Рэмси) во втором сезоне, рассказал, что никаких замен не планируется.

Что касается недолгой (судя по второй части TLOU) сюжетной линии Джоэла (Педро Паскаль) в продолжении сериала, здесь пока всё довольно туманно, но создатели проекта говорили, что события второго сезона порой будут отклоняться от канона.

Теги
Одни из нас
Комментарии

Ещё на эту тему

10Педро Паскаль нашёл путь в «Гладиатора 2» Ридли Скотта 35Белле Рэмси за «Одних из нас» заплатили куда меньше, чем Педро Паскалю

Тоже интересно

10Самый подробный взгляд на героиню Даниэлы Мелшиор в «Форсаже 10» (фото) 3Главные сказочники панк-рока Горшок и Князь на постере сериала «Король и Шут» 19Главные неожиданности 2022 года — Топ-5 самых прибыльных среднебюджетных фильмов 2«Клетки за работой!» в кино: по манге о работе клеток человеческого организма снимут игровой фильм 0Сольный альбом Шуги из BTS побил рекорд по продажам

Далее на КГ

0
Уже слегка потрёпанный Крис Хемсворт на новом кадре экшена «Тайлер Рейк 2»
 2
Ужастик «Восстание зловещих мертвецов» выйдет в цифре 9 мая
 1
В финальном выпуске кроссовера Черепашек-ниндзя с Могучими Рейнджерами показали человеческий облик зелёных мутантов
 4
Постоянство Гая Ричи: Генри Кавилл, Джейк Джилленхол и Эйса Гонсалес сыграют в новом комедийном экшене режиссёра
 0
Джейсон Стэйтем очень нервно реагирует на воскрешённого «форсажного» персонажа (видео)
 0
Том Круз оседлал поезд на свежем кадре «Миссии невыполнимой 7»
 0
Агентство Hybe объявило о динамической системе ценообразования на билеты своих артистов
 1
Aespa украла песню у Nævis
 6
Достойная замена батону в новом ролике S.T.A.L.K.E.R. 2
 26
Джеймс Бонд поможет вернуть «Звёздным войнам» профуканную студией Disney событийность
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
«Вампиры средней полосы»: новый режиссёр и подробности третьего сезона
 
«Покерфейс» Райана Джонсона получил второй сезон
 
Издательство DC собирается убить одного из Юных Титанов
 
Художник последнего тома серии Hulk объяснил, почему комикс закончился так рано
 
Кино Ужастик «Астрал 5» анонсировал дату премьеры трейлера и полное название (фото)
 
Кино «Космакс»: в России появится аналог технологии IMAX
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2021 Фильмы 2022 Фильмы 2023 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
6Лазер-шоу «Три дебила» – 565: «Без ответа», черный Д’Артаньян, новая Алиса Селезнёва, «Вызов» без конкурентов
 
2Ноль кадров в секунду – 472: Хорошим играм — большой подкаст
 
 
6ЕВА – 527: Ева с Евой
 
9Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 112: Интервью по Ash of Gods: The Way
 
 
7Телеовощи – 493: Красиво уходит
 
0Ноль кадров в секунду – 471: Передернуть на повестку
 
 
2ЕВА – 526: Закопать учителя
 
1Лазер-шоу «Три дебила» – 564: «Братья Супер Марио в кино», «Три мушкетёра: Д’Артаньян», дизлайки киновселенной Marvel
 
1Ноль кадров в секунду – 470: Большой Вачовски
 
7ЕВА – 525: Сезон милых некромантов
Ещё

Новые комментарии

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
© 2002–2023 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru