Больше заражённых и опасного постапокалиптического мира — Крэйг Мазин о втором сезоне «Одних из нас»

В интервью Deadline Крэйг Мазин, шоураннер сериала «Одни из нас», рассказал, что во втором сезоне они с Нилом Дракманном выжмут из себя максимум, но с точки зрения подхода к работе над проектом ничего менять не станут, потому что и так всё прекрасно.

С точки зрения процесса мы с Нилом в достаточной степени солидарны в том, что ни черта не будем менять. Я имею в виду, он и так налажен. Мы отлично сработались, адаптируя сюжет, где хотели и как хотели. В основном, мы придерживались исходного материала. Порой чуть от него отходили, но и тогда всё прекрасно работало. Крэйг Мазин

Шоураннер добавил, что касту проекта тоже предстоит серьёзная работа, потому что персонажи претерпевают изменения под воздействием постапокалиптической среды.

Актёрам придётся даже сложнее нашего. По прошествии времени, по мере взросления как изменятся персонажи с физической точки зрения? Как они будут двигаться и драться? Что происходит в мире, который становится всё опаснее?

Ещё Мазин упомянул, что во втором сезоне будет больше сцен с заражёнными — отчасти, видимо, в связи с недоумением поклонников, почему в первом сезоне их было так мало.

Мы так много узнали, особенно о заражённых и о том, как лучше представлять сцены с ними. В общем, мы собираемся повышать планку.

Ранее шоураннер в ответ на интерес зрителей к вопросу рекаста Элли (Белла Рэмси) во втором сезоне, рассказал, что никаких замен не планируется.

Что касается недолгой (судя по второй части TLOU) сюжетной линии Джоэла (Педро Паскаль) в продолжении сериала, здесь пока всё довольно туманно, но создатели проекта говорили, что события второго сезона порой будут отклоняться от канона.