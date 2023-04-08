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Белле Рэмси за «Одних из нас» заплатили куда меньше, чем Педро Паскалю

Источник: HBO

По сети блуждают слухи, связанные с публикацией издания Variety, где указаны «слитые» инсайдерами размеры гонораров исполнителей главных ролей в многосерийном хите «Одни из нас» от HBO. Если верить указанным в материале суммам, Педро Паскалю заплатили за первый сезон куда больше, чем его юной коллеге Белле Рэмси.

Исполнитель роли контрабандиста Джоэла получил $ 600 тыс. за каждый эпизод ($ 5,4 млн за сезон), а вот экранное воплощение юной выживальщицы Элли — всего лишь $ 70 тыс. за эпизод ($ 630 тыс. за сезон). Пусть статус их персонажей и одинаков, оплата — не особенно. Зато Паскаль — ветеран индустрии, а у Рэмси ещё всё впереди.

Меж тем второй сезон постапокалиптических приключений Джоэла и Элли готовится к съёмкам, которые будут проходить в Ванкувере. Премьерной даты у продолжения пока нет, и релизное окно крайне широкое — свежие эпизоды адаптации игры The Last of Us начнут выходить в конце 2024-го или в начале 2025 года.

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Одни из нас
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