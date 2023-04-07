Стартовали съёмки второго сезона «Интервью с вампиром»

Многосерийный мистический триллер «Интервью с вампиром» вернулся в активное производство — в сети появилось первое фото со съёмочной площадки второго сезона, где изображена хлопушка с некоторыми исходными данными. Съёмки стартовали 3 апреля под началом режиссёра Крэйга Зиска.

В конце прошлой недели выяснилось, что в касте продолжения случилась замена — по непонятным причинам выбывшую из проекта Бэйли Басс заменила Делейни Хейлс, которая составит компанию исполнителям главных вампирских ролей Джейкобу Андерсону (Луи де Пон дю Лак) и Сэму Риду (Лестат де Лионкур).

Съёмки новых эпизодов адаптации культовой книжной серии Энн Райс сейчас проходят в Праге. Позже производство переместится в Париж и Новый Орлеан.