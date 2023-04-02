Бэйли Басс по неизвестным причинам выбыла из второго сезона «Интервью с вампиром»

В основном актёрском составе «Интервью с вампиром» произошла важная перестановка — Бэйли Басс по неизвестным причинам выбыла из проекта, и в продолжении её героиню Клодию сыграет Делейни Хейлс. Канал AMC и актриса выпустили официальные заявления, где в качестве причин ухода Басс из сериала значатся «непредвиденные обстоятельства».

Съёмки второго сезона мистического триллера по культовым романам Энн Райс стартуют на следующей неделе в Праге. Позже производство перекочует в Париж и Новый Орлеан.

С компаньонами Клодии всё по-прежнему. В восмисерийном продолжении главного интервьюируемого Луи де Пон дю Лака по-прежнему играет Джейкоб Андерсон, его инфернального партнёра Лестата де Лионкура играет Сэм Рид.

Создателем, шоураннером и исполнительным продюсером обоих сезонов выступает Ролин Джонс («Подпольная империя»). В команду исполнительных продюсеров входит Марк Джонсон («Во все тяжкие», «Лучше звоните Солу»).