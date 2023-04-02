 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Рецензия и отзывы на фильм «Кот в сапогах: Последнее желание» Таинственный анонс Зака Снайдера и Лорда Дарксайда (видео) «Мне очень нужна была работа»: звезда «Шазама 2» объяснила, зачем присоединилась к DC В России издадут комикс «Новые Люди Икс» от Гранта Моррисона Лив Тайлер и раненый Энтони Маки на кладбище — съёмки «Капитана Америки 4» продолжаются (фото)
• • •
 
2
СЕРИАЛЫ
278

Бэйли Басс по неизвестным причинам выбыла из второго сезона «Интервью с вампиром»

Источник: AMC

В основном актёрском составе «Интервью с вампиром» произошла важная перестановка — Бэйли Басс по неизвестным причинам выбыла из проекта, и в продолжении её героиню Клодию сыграет Делейни Хейлс. Канал AMC и актриса выпустили официальные заявления, где в качестве причин ухода Басс из сериала значатся «непредвиденные обстоятельства».

Съёмки второго сезона мистического триллера по культовым романам Энн Райс стартуют на следующей неделе в Праге. Позже производство перекочует в Париж и Новый Орлеан.

С компаньонами Клодии всё по-прежнему. В восмисерийном продолжении главного интервьюируемого Луи де Пон дю Лака по-прежнему играет Джейкоб Андерсон, его инфернального партнёра Лестата де Лионкура играет Сэм Рид.

Создателем, шоураннером и исполнительным продюсером обоих сезонов выступает Ролин Джонс («Подпольная империя»). В команду исполнительных продюсеров входит Марк Джонсон («Во все тяжкие», «Лучше звоните Солу»).

Теги
Интервью с вампиром
Комментарии (2)

Ещё на эту тему

+Некуда бежать. Вышел трейлер финального сезона приквела «Бойся ходячих мертвецов» 2«Ходячие мертвецы: Город мёртвых» о Мэгги и Нигане получил дату выхода 4Окровавленный Рик Граймс за кадром спин-оффа «Ходячих мертвецов» (фото)

Тоже интересно

24Первый взгляд на Бри Ларсон, Тейону Паррис и Иман Велллани на постере сиквела «Капитана Марвел» 8Звезда «Зачарованной» сыграет в кровавом трэшаке по мотивам фейкового трейлера 6«Аватар 2» бодро приближается к 2 миллиардам в мировом прокате 1Аниме «Песнь тетивы: Связующая стрела» от студии Kyoto Animation получило второй трейлер 1Детишки-гибриды против злобных взрослых в трейлере второго сезона «Sweet Tooth: мальчика с оленьими рогами»

Далее на КГ

0
Трейлер драмы про величайшую историю любви «Восстание зловещих мертвецов»
 0
Тизер «Майянцев» спойлерит финал пятого сезона
 1
Стимпанк от Дженнди Тартаковски — вышел трейлер «Единорога: Вечных воинов»
 2
Мафия останется бессмертной до встречи с Дензелом Вашингтоном в «Великом уравнителе 3»
 2
Альтернативная правда: на Netflix подали в суд за клевету
 1
Marvel анонсировало новую серию про Блейда, которая выйдет этим летом
 0
Marvel подтвердило: два важных персонажа комикса про Сорвиголову мертвы
 3
Новое аниме весны 2023 года
 1
Человек-паук против всех: Питер Паркер готовится драться с Фантастической четвёркой и Капитаном Америкой
 0
Фил Спенсер в истерике — для Vampire Survivors будет ещё больше контента!
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:
 
Кино Окровавленная Галь Гадот на свежем кадре боевика «Каменное сердце»
 
Аниме «Хельк» — дата выхода, авторы, сэйю и тизер аниме о герое, который хочет уничтожить человечество
 
Кино Постановщик «Спутника» Егор Абраменко вместе с режиссёром «Бэтмена» готовят голливудское кино про чудовище
 
Кино Не вписался в семью: в сиквелах «Аватара» не будет Вина Дизеля
 
Кино Суперсолдат — последняя надежда человечества в трейлере фантастического экшена от режиссёра «Поезда в Пусан»
 
Диего Луна и Адриа Архона засветились на съёмках второго сезона «Андора» (фото)
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Фильмы 2022 Жанры Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Кей-поп
Новости
Комиксы
Новости
Блоги
Все авторы
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Читайте и смотрите нас в соцсетях:

ВКонтакте Телеграм ICQ Твиттер

Подкасты и стримы

Новые выпуски подкастов

 
9Лазер-шоу «Три дебила» – 561: 10 лет подкасту, спецэффекты Marvel, «Джон Уик 4»
 
8Ноль кадров в секунду – 467: Возвращение величайшего резидента
 
 
3ЕВА
 
 
3Телеовощи – 489: Верхушка верхушки
 
9Лазер-шоу «Три дебила» – 560: «Кокаиновый медведь», «Непослушная», провал «Шазама 2», мудрость Ходжи Насреддина
 
1Ноль кадров в секунду – 466: Легенда о племени трансов
 
3ЕВА – 521: Дуры и бессмертие
 
17Телеовощи – 488: Очень не очень
 
2Ноль кадров в секунду – спецвыпуск 111: Deus Ex
 
 
1Лазер-шоу «Три дебила» – 559: «Оскар-2023», «Король и Шут», документалка Джона Хилла, «О чём говорят мужчины 4»
Ещё

Новые комментарии

Популярные трейлеры

Все Кино Сериалы Игры Аниме
© 2002–2023 КГ

Контакты

Размещение рекламы

Пользовательское соглашение

Политика конфиденциальности

Источник фотографий: Depositphotos

Раз уж вы досюда докрутили:

Наши друзья
КритиканствоAMV News
RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru