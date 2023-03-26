«Ходячие мертвецы: Город мёртвых» о Мэгги и Нигане получил дату выхода

Зомби так расплодились в спин-оффах «Ходячих мертвецов», что начинают валиться с неба. Кабельный канал AMC опубликовал свежий тизер постапокалиптической драмы «Ходячие мертвецы: Город мёртвых» с Джеффри Дином Морганом и Лорен Коэн в главных ролях. Премьера состоится 18 июня.

Непримиримые (нет) враги Ниган и Мэгги будут выживать в запруженном живыми мертвяками Манхэттене. И всё потому что только её ненавистный спутник — ключ к спасению сына Мэгги.

Постер с датой выхода:

И свежие кадры: