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«Ходячие мертвецы: Город мёртвых» о Мэгги и Нигане получил дату выхода

Зомби так расплодились в спин-оффах «Ходячих мертвецов», что начинают валиться с неба. Кабельный канал AMC опубликовал свежий тизер постапокалиптической драмы «Ходячие мертвецы: Город мёртвых» с Джеффри Дином Морганом и Лорен Коэн в главных ролях. Премьера состоится 18 июня.

Непримиримые (нет) враги Ниган и Мэгги будут выживать в запруженном живыми мертвяками Манхэттене. И всё потому что только её ненавистный спутник — ключ к спасению сына Мэгги.

Постер с датой выхода:

Постеры сериала «Ходячие мертвецы: Мёртвый город»

И свежие кадры:

Кадры из сериала «Ходячие мертвецы: Мёртвый город» Кадры из сериала «Ходячие мертвецы: Мёртвый город» Кадры из сериала «Ходячие мертвецы: Мёртвый город» Кадры из сериала «Ходячие мертвецы: Мёртвый город»
Теги
ВидеоХодячие мертвецы: Мёртвый город
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Источник фотографий: Depositphotos

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