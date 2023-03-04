Окровавленный Рик Граймс за кадром спин-оффа «Ходячих мертвецов» (фото)

Недавно ушедший в активное производство спин-офф «Ходячих мертвецов» о приключениях Рика Граймса (Эндрю Линкольн) и Мишон (Данай Гурира) не щадит исполнителей главных ролей. Ну, по крайней мере, одного из них. Результатами «издевательств» в своём твиттер-аккаунте поделилась Гурира.

Актриса опубликовала свежее закадровое фото окровавленного Рика Граймса, подписав его: «Вы видели этого мужчину?» Видимо, сейчас героиня как раз пытается отыскать любовь всей своей жизни в суровых условиях зомби-апокалипсиса.

Присматривающий за экранным франчайзом AMC Скотт Гимпл выступает шоураннером мини-сериала, а Эндрю Линкольн и Данай Гурира входят в команду его исполнительных продюсеров. До сих пор ждём, когда создатели придумают своему сериалу название.