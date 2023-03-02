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СЕРИАЛЫ
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Махершала Али почти сыграл Джоэла в «Одних из нас»

Источник: HBO

Педро Паскаль в роли Джоэла — это, конечно, замечательно, но мы могли получить куда более подходящего исполнителя центральной партии в триллере «Одни из нас». Сыгравший в паре эпизодов игровой адаптации Джеффри Пирс поведал, что создатели сериала поначалу прочили главную мужскую роль Махершале Али.

Актёр, озвучивший в игре-первоисточнике Томми — младшего брата Джоэла — рассказывал, как он понял, что в сериале к своему персонажу не вернётся.

Сперва они беседовали о роли Джоэла с Махершалой Али, и это было очевидным сигналом, что я не сыграю Томми. А когда они утвердили на роль Педро Паскаля, я понял, что этого не случится в любом случае. Я старше Педро Паскаля. Поэтому я точно не питал никаких иллюзий насчёт роли Томми.

 
Джеффри Пирс, у него не было шансов

И всё-таки попасть в многосерийный проект умудрился, правда, пробыл там совсем недолго. Ну а зрители пусть и лишились радость лицезреть Али в роли охотника на ходячие грибы, зато увидят его в роли охотника на вампиров. Ура.

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Одни из нас
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