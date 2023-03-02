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Дин Джарин и Бо-Катан соединились на свежих постерах «Мандалорца»

В честь выхода первого эпизода третьего сезона «Мандалорца» стриминговый сервис Disney+ опубликовал пару новых постеров к космическому вестерну Джона Фавро и Дэйва Филони. На новых плакатах Дин Джарин (Педро Паскаль) с Грогу и Бо-Катан Крайз (Кэти Сакхофф)составляют очень гармоничный тандем. Пусть по открывающему эпизоду этого и не скажешь.

Уже известно, что продолжение среди прочего расскажет об искупительной миссии главного героя, нарушившего во втором сезоне главное правило мандалорцев, сняв свой шлем.ы

Постеры сериала «Мандалорец» Постеры сериала «Мандалорец»
Теги
ГалереяМандалорец
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Подкасты
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