Дин Джарин и Бо-Катан соединились на свежих постерах «Мандалорца»

В честь выхода первого эпизода третьего сезона «Мандалорца» стриминговый сервис Disney+ опубликовал пару новых постеров к космическому вестерну Джона Фавро и Дэйва Филони. На новых плакатах Дин Джарин (Педро Паскаль) с Грогу и Бо-Катан Крайз (Кэти Сакхофф)составляют очень гармоничный тандем. Пусть по открывающему эпизоду этого и не скажешь.

Уже известно, что продолжение среди прочего расскажет об искупительной миссии главного героя, нарушившего во втором сезоне главное правило мандалорцев, сняв свой шлем.ы