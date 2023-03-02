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Джон Фавро объяснил, как «Мандалорец» вписывается во вселенную «Звёздных войн»

Источник: Disney+

Можно бесконечно смотреть на огонь, воду и на то, как Джон Фавро рассказывает о «Звёздных войнах». В интервью ComicBook.com создатель «Мандалорца» прочитал лекцию на тему, как всё устроено в этой прекрасной киновселенной.

Давайте просто посмотрим на прошлое Дэйва Филони и увидим влияние «Войны клонов» на прошлые истории. Полагаю, у каждого поколения создаётся собственная уникальная связь с тем или иным проектом франчайза. Мне было 10 лет, когда вышел первый фильм, поэтому у меня самая глубокая связь с этими персонажами. Миллениалам ближе приквелы, а у поколения Z есть «Войны клонов» и сиквелы. Расширенная вселенная существует для тех, кто застал время, когда «Звёздных войн» ещё было не так много, и они строились вокруг игр, книг и комиксов.

 
Джон Фавро

«Мандалорца» Фавро считает для киновселенной проектом объединяющим — примерно как Comic Con.

Нам нравится объединять все эти истории. Напоминает комикс-конвенции, на которые стекаются люди со всех уголков мира. Думаю, это отражает мой опыт общения с фанатами. Мы стараемся обращать внимание на всё, что происходит в «Звёздных войнах», и по возможности включать это в наш сериал.

Недавно Джон Фавро рассказал, что сейчас «Мандалорец» находится лишь на середине своего пути, поэтому он ещё не решил, как закончится сериал.

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