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287

«Центральная глава масштабной истории» — Джон Фавро ещё не придумал финал «Мандалорца»

Источник: Disney+

Создатель и исполнительный продюсер «Мандалорца» Джон Фавро только что закончил сценарий четвёртого сезона и уверяет, что оный станет лишь серединой пути, а пока шоураннер ещё и сам не знает, какой у сериала будет финал.

Прекрасно, что перед нами центральная глава масштабной истории. Со временем мы придумаем, как персонажи вписываются в общую картину, но не могу сказать, что есть концепция финала, к которому мы идём.

 
Джон Фавро

Фавро добавил, что очень счастлив работать над проектом.

Мне нравится, что эта история продолжается и персонажи могут побыть с нами ещё какое-то время. Люблю рассказывать сюжеты их голосами, и мне нравится, как разворачиваются приключения. С нетерпением жду возможности сделать гораздо больше.

Тем временем премьера третьего сезона всё ближе — продолжение «Мандалорца» выйдет 1 марта.

Теги
Мандалорец
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