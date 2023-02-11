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КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
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Педро Паскаль и Кэти Сакхофф путешествуют вместе на свежем кадре из «Мандалорца»

Количество соотечественников Дина Джарина (Педро Паскаль) в третьем сезоне космического вестерна Джона Фавро и Дэйва Филони значительно вырастет по сравнению с предыдущими двумя. В продолжении «Мандалорца» одинокого стрелка как минимум часть пути будет сопровождать Бо-Катан Крайз (Кэти Сакхофф). Грогу, ясное дело, тоже сопровождает «отца».

Свежим эксклюзивным кадром из третьего сезона проекта с аудиторией поделился журнал Empire, участвующий в промо-кампании новых эпизодов, которые стартуют на стриминговой платформе Disney+ 1 марта.

Кадры из сериала «Мандалорец»
Теги
ГалереяМандалорец
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6Лазер-шоу «Три дебила» – 553: «М3ГАН», «Нападение на Рио Браво», «Что за люди», номинанты на «Оскар-2023»
 
7Ноль кадров в секунду – 459: Max Hard & Dye Payne
 
6ЕВА – 514: Дважды перенесённый подкаст
 
18Телеовощи – 481: Ориентация по кубикам
 
4Лазер-шоу «Три дебила» – 552: Ругаем «Аватар 2», запрет ЛГБТ-пропаганды, ремейк «Привидения», «Чон-и», «Решение уйти»
 
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Источник фотографий: Depositphotos

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