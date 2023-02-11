Педро Паскаль и Кэти Сакхофф путешествуют вместе на свежем кадре из «Мандалорца»

Количество соотечественников Дина Джарина (Педро Паскаль) в третьем сезоне космического вестерна Джона Фавро и Дэйва Филони значительно вырастет по сравнению с предыдущими двумя. В продолжении «Мандалорца» одинокого стрелка как минимум часть пути будет сопровождать Бо-Катан Крайз (Кэти Сакхофф). Грогу, ясное дело, тоже сопровождает «отца».

Свежим эксклюзивным кадром из третьего сезона проекта с аудиторией поделился журнал Empire, участвующий в промо-кампании новых эпизодов, которые стартуют на стриминговой платформе Disney+ 1 марта.