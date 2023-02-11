Комедия «5 авеню» с Хью Лори закрыта на втором сезоне

Космическая комедия Армандо Ианнуччи «5 авеню», некогда зачем-то продлённая на второй сезон, благополучно приказала долго жить — кабельный канал HBO не стал продлевать сериал на третий сезон. Впрочем, это совсем не означает, что в ближайшем будущем Ианнуччи и HBO вновь не поработают вместе, только уже над новым проектом.

События производственной комедии разворачиваются в ближайшем будущем, когда космический туризм для человечества стал обычным делом. Экипаж туристического космолайнера Avenue 5 во главе с капитаном Райаном Кларком (Хью Лори) пытается справиться со сложностями и неполадками, то и дело возникающими во время круиза.

В сериале снимались Зак Вудс, Джош Гад, Ленора Кричлоу, Сьюзи Накамура, Никки Амука-Бёрд, Ребекка Фронт, Кайл Борнхаймер, Энди Бакли и другие.