Джеймс Ганн обещает сериал о Зелёных Фонарях в духе «Настоящего детектива»

И ещё один крупный многосерийный проект новой DCU, заявленный в рамках большой презентации Джемса Ганна и Питера Сафрана. Вместо закрытого «Зелёного Фонаря» Грега Берланти (отец Arrowverse) в разработке находится проект «Фонари» (Lanterns).

О будущем сериале пока известно не очень много, но Сафран привёл интригующую аналогию, заявив, что по атмосфере «Фонари» будут сильно смахивать на хит HBO «Настоящий детектив». События развернутся на Земле, а главными героями повествования выступят Хэл Джордан и Джон Стюарт.

Кто войдёт в творческую команду многосерийного проекта, пока не сообщают. Зато известно, что события сериала сыграют очень важную роль в общем сюжете экранной вселенной DC, создаваемом при помощи остальных фильмов и сериалов DC Studios.