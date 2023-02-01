Аманда Уоллер официально получила сольный сериал — спин-офф «Отряда самоубийц»

Заявленный прошлой весной многосерийный спин-офф «Отряда самоубийц» Джеймса Ганна об Аманде Уоллер подтверждён официально. Сериал «Уоллер» вошёл в список проектов, составляющих новую экранную вселенную DC под руководством Ганна и Питера Сафрана.

«Уоллер» заодно приходится спин-оффом «Миротворца» и его соседом по стриминговому сервису HBO Max. К главной роли безжалостной дамы, само собой, вернётся Виола Дэвис. Предполагается, что события в её сериале будут развиваться после всего, что произошло в финале первого сезона «Миротворца».

Сценарием занимаются Кристал Генри («В розыске») и Джереми Карвер, создатель недавно закрытого «Рокового патруля».