Зрители громят третий эпизод «Одни из нас»

Постапокалиптический сериал «Одни из нас» на старте так сильно радовал создателей своими показателями, что его уже продлили на второй сезон. Авторы потирали ручки, зрители предвкушали продолжение, но всё изменилось, когда вышел третий эпизод, почти полностью посвящённый второстепенным персонажам — Биллу и Фрэнку, один из которых в игре вообще появляется в виде трупа. И что куда интереснее, серия сосредоточена не столько на вопросах выживания, сколько на романтических отношениях этих персонажей.

Зрители столь прогрессивного подхода к переиначиванию сюжета не оценили. На агрегаторе Metacritic зрительский рейтинг третьего эпизода упал до 4,3 балла, просадив общую оценку сериала до 6,9 баллов. Зрители ругают создателей за ненужный продолжительный филер, который никак не двигает основной сюжет. Кое-кто недоволен, как сериал отошёл от сюжета игры, показав историю Билла под другим углом. Не обошли стороной и нетрадиционные отношения: кто-то настойчиво нахваливает, называя эпизод лучшим в истории телевидения, а кто-то полагает, что без навязывания гейства было бы лучше.

Впрочем, нельзя исключать, что скоро изъявление народного мнения подвергнут гуманной цензуре. Если этого не случится, рейтинг сериала вряд ли вернётся к былым заоблачным показателям.

«Одни из нас» — экранизация игры The Last of Us 2013 года. Контрабандист Джоэл сопровождает девочку Элли через погружённую в постапокалиптические руины страну, чтобы отыскать противоядие от грибка, заражающего людей. С момента выхода игра обзавелась переизданием, сиквелом, ремейком, а теперь вот и сериал сняли.