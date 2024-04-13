Давно забытый «Ночной администратор» с Томом Хиддлстоном получил продление сразу на два сезона

Здорово, что в наш век ремейков и возвращений даже сериал, бесшумно завершившийся почти десятилетие назад, имеет все шансы на счастливый конец. Так, мини-сериал «Ночной администратор», в полной мере раскрывший таланты Тома Хиддлстона и Элизабет Дебики, вышел ещё в 2016 году, и тогда же выходить перестал.

Канал AMC от второго сезона отказался, и ответственный за производство BBC начал искать сериалу новый дом. Нашёл, в лице Amazon Prime Video — правда, спустя восемь лет. Более того, «Ночной администратор» получил продление сразу на два сезона, первый из которых начнут снимать в этом году в Лондоне и Южной Африке.

По сообщениям осведомлённых источников, действие развернётся в наши дни, то есть 8-летний временной скачок произойдёт и в повествовании. Первоисточника, которого нужно придерживаться, больше нет — первый сезон полностью адаптировал роман Джона Ле Карре, — так что теперь создатели вольны делать с сериалом всё, что заблагорассудится.

Хиддлстон, понятное дело, в деле. Вернутся ли остальные — не известно, но без Дебики и Хью Лори удовольствие будет не полным.