Том Хиддлстон прокомментировал бисексуальность Локи

Сериал «Локи» отличился тем, что явил миру первого в киновселенной Marvel протагониста, открыто заявившего о своей нетрадиционной ориентации. Впрочем, каминг-аут героя Тома Хиддлстона был столь мимолётным, что далеко не все его вообще заметили. На всякий случай создатели сериала сразу же прокомментировали историческое событие — особенно радовалась режиссёр Кейт Херрон, которая сама является гордым представителем ЛГБТ.

И вот, наконец, решил отметиться и сам Хиддлстон — актёр, разумеется, невероятно горд, ведь всё это так важно. Сексуальная ориентация героя комикса — невероятно ценная информация, без которой зрителям пришлось бы очень туго.

Надеюсь, что каминг-аут Локи в качестве бисексуала имел значение для зрителей, которые его заметили. Это был маленький шаг, впереди куда больше. Ноэто было важно для всех нас.

Пока «Локи» — единственный из новых сериалов Marvel, официально получивший продолжение, а значит у столь важной темы есть все шансы на должное развитие.

В первом сезоне компанию Хиддлстону составили София Ди Мартино, Оуэн Уилсон, Гугу Эмбата-Ро, Вунми Моссаку и Ричард Грант.