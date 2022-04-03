«Локи» — самый популярный сериал MCU на Disney+

Первой тройкой сериалов Marvel Studios, вышедших на Disney+, были «ВандаВижн», «Сокол и Зимний солдат» и «Локи». За ними нарисовался анимационный «Что если?», а также «Соколиный глаз» и едва стартовавший «Лунный Рыцарь».

Среди альтернативных цепочек событий, равенства суперсолдат и обычных людей, лютого эскапизма, преемничества и расщепления личности ближе всего к сердцам зрителей Disney+ оказалась история отказа от великой цели.

По данным The Hollywood Reporter, на Disney+ «Локи» посмотрели 5,23 млрд минут. На втором месте «ВандаВижн» (4,8 млрд минут), потом идут «Сокол и Зимний солдат» (4,15 млрд) и «Соколиный глаз» (3,45 млрд).

За пределами MCU на платформе всех обгоняет «Мандалорец» с 14,5 млрд минут просмотров.

Пока что «Локи» — единственный из сериалов Marvel на Disney+ получил второй сезон. Съёмки начнутся летом, а пока режиссёры второго сезона рассказали о подходе к работе над продолжением.