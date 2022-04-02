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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

Режиссёры «Локи» рассказали, как первый сезон повлиял на их работу в «Лунном Рыцаре»

Источник: Disney+

Режиссёры второго сезона «Локи» Джастин Бенсон и Аарон Мурхед рассказали, что первый сезон сериала придал им смелости и сил для работы над «Лунным Рыцарем».

«Локи» вышел, когда мы снимали «Лунного Рыцаря», так что мы смотрели первый сезон. Кейт проделала потрясающую работу и дала нам ориентир, как далеко можно зайти в «Лунном Рыцаре». Насколько взрывным, интересным и смелым он может быть. Просмотр первого сезона придал нам сил, в каком-то смысле Кейт стала первопроходцем, прокладывая нам путь. Её отвага многому научила нас, и мы поняли, что смелость для Marvel это всё. Нам остаётся лишь добавить этот ингредиент в тесто для торта второго сезона.

В общем, милый и аккуратный способ сказать, что учились на чужих ошибках.

Сценарист первого сезона из того торта точно выскочит, и хорошего в этом мало, но, в конце концов, вселенная Marvel намутила целый «Эндгейм», чтобы научить нас верить во второй шанс. Съёмки продолжения стартуют летом.

В ближайшее время увидеть персонажей «Локи», по слухам, можно будет в грядущем «Докторе Стрэндже». К тому же, недавно немецкий актёр Петер Лонцек, озвучивающий Локи, намекнул на скорое возвращение персонажа на большой экран, сказав, что сейчас принимает участие в работе над новым фильмом Marvel, который нельзя называть.

Теги
ЛокиDisney+Marvel
Комментарии (3)

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