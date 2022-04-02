Железная рука цензуры Disney+ дотянулась до кровавых сцен «Сокола и Зимнего солдата»

Сложно сказать, как недавно стартовавший на Disney+ «Лунный Рыцарь» собирается стать самым кровавым проектом Marvel, «Соколу и Зимнему солдату» вот даже попытаться не дали — две кровавые сцены сериала подверглись цензуре.

Первый эпизод касался смерти учёного Гидры Уилфреда Нагеля, на лице и одежде которого изначально была кровь — в финальной версии сериала её уже нет, а во втором эпизоде плечо безымянного врага должны были насквозь пронзить трубой, но потом решили, что это слишком жестоко.

Ничего удивительного, это Disney, где явно не в чести ганнибало-декстерские замашки. Что касается вырезанных сцен, на конечный результат «Сокола и Зимнего солдата» это, скорее всего, совсем не повлияло, но даёт понять, что нас ждёт, например, в возможном продолжении «Сорвиголовы» после переезда с Netflix.