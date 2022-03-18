Создатели «Лунного Рыцаря» наняли психиатра для достоверной передачи состояния главного героя

Создатели «Лунного Рыцаря» привлекли к работе над сериалом психиатра, чтобы достовернее показать расстройство множественной личности главного героя. По сюжету мини-сериала Марк Спектор — бывший морпех, страдающий от диссоциативного расстройства, — получает власть и силы египетского Бога Луны.

В Marvel всегда стараются быть максимально подлинными, вопрос реалистичности волновал их даже при воссоздании выдуманной летающей базы в «Чёрной вдове».

Немного комиксного бэкграунда. Во вселенной Ultimate Marvel Марк Спектор подвергся неудачному эксперименту по созданию суперсолдата, и его разум разнесло на четыре части: помимо Спектора там были Лунный Рыцарь, Стивен Грант и рыжеволосая девочка.

В мини-сериале создатели также сделают упор на расстройстве личности Спектора. Из-за связи с египтологией Кевин Файги сравнил сериал с франчайзом об Индиане Джонсе, а Оскар Айзек обещал, что проект будет диким.

По слухам, «Лунный Рыцарь» станет самым кровавым сериалом Marvel Studios.

Премьера «Лунного Рыцаря» — 30 марта.