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Первоисточники: comicbookmovie.comwww.gamesradar.com Прямая ссылка на новость:

Оскар Айзек в костюме и без на свежих промо «Лунного Рыцаря»

В конце марта нас ждёт очередная марвеловская премьера — многосерийный экшен-триллер «Лунный Рыцарь» с щепоткой мистического хоррора. И сеть постепенно наводняют разнообразные промо-материалы к сериалу Официальные соцсети Marvel Studios публиковали два свежих постера с главным героем в исполнении Оскара Айзека, а журнал Total Film поделился эксклюзивным кадром.

Постеры сериала «Лунный Рыцарь» Постеры сериала «Лунный Рыцарь»

В центре повествования — страдающий расстройством множественной личности Марк Спектор, который поле сделки с египетским божеством Хонсу осуществляет ночные вылазки в город на полинчевать.

За режиссуру проекта отвечают постановщики «Паранормального» Джастин Бенсон и Аарон Мурхед вместе с шоураннером Мохамедом Диабом. Сценарий написал Джереми Слэйтер («Академия Амбрелла»). Премьера на Disney+ состоится 30 марта.

Кадры из сериала «Лунный Рыцарь»
Теги
КадрыПостерыГалереяЛунный РыцарьОскар АйзекMarvelDisney+
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Источник фотографий: Depositphotos

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