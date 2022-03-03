Серия краж на съёмках сериалов Netflix — среди жертв «Корона» и «Люпен»

Это могло бы стать отличным сюжетом второго сезона «Люпена», если бы не произошло в реальной жизни. На съёмках второго сезона «Люпена». Как сообщает Variety, 25 февраля на площадку сериала от Netflix в пригороде Парижа ворвались 20 неизвестных в масках, налутовав добра на 300 тысяч евро.

Всё бы ничего, но это была вторая кража на съёмках сериала стриминг-гиганта за два дня. Предыдущая жертва злоумышленников — драма «Корона», не досчитавшаяся драгоценностей на 200 тысяч евро.

Но, несмотря на неприятность, сериал во главе с Омаром Си уже 28 февраля после небольшого перерыва вернулся к съёмкам продолжения, о котором пока, увы, не известно ровным счётом ничего.

Второй сезон «Люпена» был одобрен ещё в мае прошлого года, и к этому всё шло — сериал почти сразу стал любимчиком зрителей.