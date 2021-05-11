Омар Си возвращается творить магию в авантюрной драме «Люпен». Вышел трейлер второй половины первого сезона

Стриминговый сервис Netflix выкатил трейлер второй пятисерийной половины первого сезона «Люпена» с Омаром Си в образе талантливого авантюриста. У продолжения наконец-то появилась точная дата выхода — новые эпизоды станут доступны подписчикам видеосервиса 11 июня.
Главному герою Ассану Диопу предстоит столкнуться с разрушительными последствиями своей жажды мести. Одержимый преследованием Юбера Пеллегрини Ассан потерял семью и попал в отчаянное положение. Ему придётся рискнуть очень многим, чтобы всё исправить.
Англоязычный трейлер:
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Франкоязычная версия с русскими субтитрами:
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И постер второй части:
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