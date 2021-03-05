Омар Си спасает самое дорогое в тизере продолжения «Люпена»

Потоковый сервис Netflix, пообещавший вернуть Ассана Диопа на экраны этим летом, опубликовал тизер второй половины сериала «Люпен» с Омаром Си в главной роли. Продолжение современной интерпретации романов Мориса Леблана под названием «Люпен. Часть 2» выйдет на экраны этим летом.

Официальный синопсис второй телеглавы приключений обаятельного и талантливого авантюриста гласит:

Ассан хотел во что бы то ни стало отомстить Юберу Пеллегрини, и эта одержимость разрушила его семью. Теперь он в безвыходном положении, и ему нужен план Б, пусть даже очень рискованный. Цитата из пресс-релиза

Создателями сериала выступают Джордж Кэй («Убивая Еву») и Франсуа Юзан; несколько серий снял Луи Летерье («Перевозчик»). Производственный процесс курирует Gaumont Television.

Англоязычный тизер:

Тизер с русскими сутитрами: