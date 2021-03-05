Кристин Милиоти бежит от мужа-техноманьяка в тизере чёрной комедии «Создан для любви»

Стриминговый сервис HBO Max выкатил тизер многосерийной чёрной комедии «Создан для любви» с Кристин Милиоти, Билли Магнуссеном и Рэем Романо. История в духе «Чёрного зеркала» от шоураннера Кристины Ли («В поиске») стартует в апреле, но точной даты премьеры у сериала пока нет.

Главная героиня Хейзел Грин в исполнении Милиоти после 10 лет удушливого брака пускается в бега. Беглянка обнаруживает, что её супруг Байрон Гоголь (Магнуссен) — помешанный на высоких технологиях миллиардер — вживил ей в мозг чип, позволяющий контролировать каждый её шаг. Хейзел пытается отвоевать свою жизнь и обращается за помощью к овдовевшему отцу Герберту (Романо), живущему в пустыне со своей синтетической подругой Дайаной.