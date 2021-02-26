Третий сезон «Титанов» представляет новую супергероиню Блэкфайер (фото)

Официальный твиттер-аккаунт сериала «Титаны» опубликовал свежий концепт-арт и промо-фото третьего сезона, которые представляют новую супергероиню Блэкфайер (Дамарис Льюис) во всей её инопланетной красе. С ней зрители успели познакомиться в финале второго сезона многосерийного экшена.

Персонаж приходится сестрой другой супергероине — инопланетной принцессе Старфайер (Анна Диоп), которая на Земле состоит в команде Дика Грейсона «Титаны».

За супергеройский боевик по вселенной DC отвечают Грег Уокер («Тайны Смолвиля»), Акива Голдсман («Звёздный путь: Дискавери»), Джефф Джонс («Старгёрл»), а также вездесущие Грег Берланти и Сара Шехтер. Производство курируют Weed Road Pictures, Berlanti Productions и Warner Bros. Television. Съёмки третьего сезона уже завершились, но когда оный нагрянет на HBO Max, пока неизвестно.