Сериал «Убийцы Ву» с Ико Ювайсом разжился полнометражным боевиком «Кулак возмездия»

Позапрошлым летом Netflix презентовал мистический боевик «Убийцы Ву» с Ико Ювайсом в главной роли, и с тех пор о судьбе экшена ничего не было известно. Об официальном закрытии не сообщалось, но и продлевать сериал никто не спешил. И только сегодня от стримингового гиганта наконец-то поступила официальная новость — по вселенной «Убийц Ву» снимут полуторачасовой фильм.

В полнометражном экшене «Убийцы Ву: Кулак возмездия» (Wu Assassins: Fistful of Vengeance) к своим ролям вернутся Ювайс, Льюис Тан, Лоуренс Као и Жужу Чан. Фильм, чей синопсиси пока держат в секрете, не приходится сериалу ни сиквелом, ни приквелом, скорее уж спин-оффом, потому что расскажет отдельную историю. Компетентные инсайдеры сообщили Variety, что появление «Кулака возмездия» не исключает продления сериала на второй сезон или появления следующего отдельного фильма.

События первого сезона разворачиваются в Чайна-тауне, районе Сан-Франциско. Кай Джин (Ико Ювайс) — последний из древнего клана «Убийцы Ву», на чью долю выпала миссия объединить преступные триады и восстановить равновесие сил. Главному герою необходимо спасти Чайна-таун любой ценой, даже если придётся убить собственного отца.

Авторы сериала Камерон Литвак, Джессика Чоу и Ялун Ту отвечают за сценарий полнометражки, а режиссёром назначен постановщик нескольких эпизодов первого сезона Роэль Рейн. «Кулак возмездия» планируют снимать в Таиланде силами студии Living Films.