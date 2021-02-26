Экшен, юмор и ярость в первом трейлере комедийного мультсериала «МОДОК» с Пэттоном Освальтом

Время изменить мир, поставив его на колени. Вот такие скромные планы на будущее у главного героя комедийного мультсериала «МОДОК» по вселенной Marvel. Потоковый сервис Hulu выпустил минутный трейлер будущей премьеры и заодно сообщил точную дату выхода — первый сезон стартует 21 мая.

Главный герой фантастической комедии — эгоцентричный и в буквальном смысле головастый суперзлодей МОДОК (Мобильный Организм Для Организации Катастроф), которому приходится разрываться между своей почти обанкротившейся злодейской организацией и слишком требовательными домочадцами. В итоге МОДОК не преуспевает нигде, что крайне его расстраивает.

МОДОКА озвучивает Пэттон Освальт («Агенты Щ.И.Т.», «Хэппи!»). Джордан Блум и Освальт Освальт и Джордан Блум выступают создателями проекта.