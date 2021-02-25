Безумные приключения инопланетян продолжаются в трейлере второго сезона «Обратной стороны Земли» от авторов «Рика и Морти»

Новые приключения и новый масштаб! Потоковый сервис Hulu выкатил свежие промо-материалы — постер и red-band трейлер — второго сезона «Обратной стороны Земли». Анимационная комедия от соавторов «Рика и Морти» Джастина Ройланда и Майка Макмэхана возвращается 26 марта.

Главные герои фантастической комедии — семья инопланетян, вынужденных бежать из своего прекрасного сверхразвитого мира в современную центральную Америку. Пришельцы по-разному воспринимают смену места жительства, но приходится привыкать, тем более что попытки починить корабль и свалить с загибающейся от человеческой безответственности планеты пока не срабатывают.

Постер: