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Первоисточник: collider.com Прямая ссылка на новость:

Безумные приключения инопланетян продолжаются в трейлере второго сезона «Обратной стороны Земли» от авторов «Рика и Морти»

Новые приключения и новый масштаб! Потоковый сервис Hulu выкатил свежие промо-материалы — постер и red-band трейлер — второго сезона «Обратной стороны Земли». Анимационная комедия от соавторов «Рика и Морти» Джастина Ройланда и Майка Макмэхана возвращается 26 марта.

Главные герои фантастической комедии — семья инопланетян, вынужденных бежать из своего прекрасного сверхразвитого мира в современную центральную Америку. Пришельцы по-разному воспринимают смену места жительства, но приходится привыкать, тем более что попытки починить корабль и свалить с загибающейся от человеческой безответственности планеты пока не срабатывают.

Постер:

Постеры сериала «Обратная сторона Земли»
Темы
 
Видео Обратная сторона Земли
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