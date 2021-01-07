Комедия «Обратная сторона Земли» от соавторов «Рика и Морти» вернётся на экраны в марте (отрывок без цензуры)

«Ура! Мы по-прежнему торчим на Земле!» Стриминговый сервис Hulu опубликовал лишённый цензуры отрывок из второго сезона «Обратной стороны Земли» — анимационной комедии от соавторов «Рика и Морти» Джастина Ройланда и Майка Макмэхана. Продолжение стартует 26 марта.

Главный герои фантастической комедии — семья инопланетян, вынужденных бежать из своего прекрасного сверхразвитого мира в современную центральную Америку. Пришельцы по-разному воспринимают радикальную смену места жительства, но делать нечего — приходится привыкать, тем более что попытки починить корабль и смотаться отсюда пока не срабатывают.