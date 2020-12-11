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Первоисточник: www.hollywoodreporter.com Прямая ссылка на новость:

«Рассказ служанки» продлён на пятый сезон

В ходе онлайн-презентации Disney Investor Day 2020 выяснилось, что потоковый сервис Hulu продлил «Рассказ служанки» на пятый сезон. И это при том, что четвёртый сезон ещё даже не получил даты выхода — из-за пандемии его производство пришлось отложить, и продолжение выйдет не раньше следующего года.

Многосерийная антиутопия по одноимённому роману Маргарет Этвуд продолжит рассказывать о падении тоталитарного государства Гилеад. Бывшая бесправная служанка Оффред (Элизабет Мосс), воспитанная рожать потомков сильным мира сего, продолжает непримиримую борьбу с режимом, навязавшим ей унизительную роль.

В сериале также снимаются Макс Мингелла, Энн Дауд, Алексис Бледел, Ивонн Страховски, Джозеф Файнс, Самира Уайли, Кристофер Мелони и Элизабет Ризер. Шоураннером и главным сценаристом числится Брюс Миллер («Сотня»), который также входит в команду исполнительных продюсеров наряду с Мосс, Уорреном Литтлфилдом («Фарго»), Дэниелом Уилсоном, Фрэнком Сиракузой и Айлин Чайкен.

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