Hulu попрощался с хоррор-антологией «Касл-Рок» на втором сезоне

Отсутствие всяких новостей, длившееся больше года с момента премьеры второго сезона, должно было прозрачно намекнуть поклонникам «Касл-Рока», что возвращение сериала в эфир — дело почти безнадёжное. Так и оказалось. Сегодня потоковый сервис Hulu официально объявил о закрытии многосерийного проекта, хотя решение, по информации инсайдеров, было принято уже давно.

Странные и пугающие события двух сезонов антологии ужасов по вселенной Стивена Кинга происходили в выдуманном городке Касл-Рок штата Мэн. В сериале снялись Андре Холланд, Мелани Лински, Билл Скарсгард, Скотт Гленн, Джейн Леви, Сисси Спейсек, Лиззи каплан, Тим Роббинс, Гаррет Хедлунд и другие.

Создателями проекта выступили Сэм Шоу и Дастин Томасон. В исполнительных продюсерах сериала значился Дж. Дж. Абрамс («Мир Дикого Запада»).