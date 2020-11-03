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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:
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Съёмки второго сезона «Алекса Райдера» начнутся в январе

Невзирая на отсутствие новостей об официальном продлении, портал Deadline эксклюзивно сообщает, что «Алекс Райдер» таки вернётся на экраны. Проект готовится к возвращению на съёмочную площадку в начале следующего года. По сообщениям источников, приключенческий боевик о юном шпионе начнёт съёмки своего второго сезона 25 января в Бристоле. Продлится основное производство 22 недели.

Экранизация знаменитой книжной серии Энтони Горовица рассказывает о подростке-супершпионе Алексе Райдере (Отто Фаррант) — сироте, которого воспитывал состоятельный дядя. После трагической гибели опекуна Алекс узнаёт, что Йен Райдер был агентом MI6. Теперь власти просят Алекса продолжить выполнение сверхсекретной миссии старшего Райдера по спасению человечества.

Помимо Фарранта в сериале снимаются Вики Макклюр, Ронки Адеколуэхо, Эндрю Бакан и Бренок О’Коннор. Производством заведуют Eleventh Hour Films и Sony Pictures Television.

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Алекс Райдер
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