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Пенн Бэджли вернулся к съёмкам третьего сезона «Ты»

Официальный твиттер потокового сервиса Netflix сообщает, что третий сезон многосерийного триллера «Ты» возобновляет прерванное карантином производство. В понедельник исполнитель главной роли Пенн Бэджли вернулся на съёмочную площадку и готов ко знакомству с новой жертвой.

Авторы твиттера предупреждают о возвращении Джо Голдберга (Бэджли), рекомендуя держаться от него на безопасном расстоянии — и, по понятным причинам, не только из-за эпидемии COVID-19:

В третьем сезоне экранизации книжной серии Кэролайн Кепнес зрители узнают, как поживают Джо, его возлюбленная Лав (Виктория Педретти), их будущий ребёнок и новые соседи смертоносной парочки. В основу продолжения легла третья книга серии, которая появится на полках книжных магазинов в апреле.

Грег Берланти («Стрела») и Сэра Гэмбл («Волшебники») по-прежнему выступают основными сценаристами и исполнительными продюсерами сериала. Точной датой возвращения проект пока не обзавёлся.

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