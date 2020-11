Пенн Бэджли вернулся к съёмкам третьего сезона «Ты»

Официальный твиттер потокового сервиса Netflix сообщает, что третий сезон многосерийного триллера «Ты» возобновляет прерванное карантином производство. В понедельник исполнитель главной роли Пенн Бэджли вернулся на съёмочную площадку и готов ко знакомству с новой жертвой.

Авторы твиттера предупреждают о возвращении Джо Голдберга (Бэджли), рекомендуя держаться от него на безопасном расстоянии — и, по понятным причинам, не только из-за эпидемии COVID-19:

We recommend you stay at least 6 feet from Joe Goldberg at all times.



YOU Season 3 is back in production. pic.twitter.com/ijti25tPFk