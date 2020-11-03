 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
Неравная схватка Кевина Харта и Вуди Харрельсонона на съёмках экшен-комедии «Человек из Торонто» «Худший день моей карьеры» — Иван Реон о сцене первой брачной ночи с Сансой в «Игре престолов» КГ играет: DOOM Eternal: The Ancient Gods — Part One Съёмки второго сезона «Алекса Райдера» начнутся в январе PS Plus и Xbox Live Gold: игры ноября 2020
СЕРИАЛЫ
562
 
Первоисточник: ew.com Прямая ссылка на новость:
$Спасибо автору
 

Жена Джеффри Дина-Моргана сыграет супругу Нигана в десятом сезоне «Ходячих мертвецов»

Предпоследний сезон зомби-драмы «Ходячие мертвецы» только что слегка расширил свой актёрский состав — обзаведшаяся за время карантина дополнительными эпизодами десятая телеглава записала в свой кастинг-лист Хилари Бёртон («Холм одного дерева», «Смертельное оружие»). В миру супруга Джеффри Дина Моргана сыграет его вторую половину в сериале — жену Нигана по имени Люсиль.

В своём твиттере актриса уже подтвердила эту новость:

Роль у Бёртон, правда, совсем небольшая и считается гостевой. Актриса появится всего в одном из шести добавочных эпизодов. Если сериал будет в точности придерживаться сюжетной линии из комикса-первоисточника Роберта Киркмана, Люсиль окажется частью воспоминаний Нигана, назвавшего свою знаменитую биту в честь жены, скончавшейся в самом начале зомби-апокалипсиса.

Съёмки шестисерийного продолжения десятого сезона стартуют в начале следующего года.

+ Обсудить
Темы
 
Ходячие мертвецы
Комментарии
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Экшен, кровища и взросление — вышел первый тизер анимационного сериала Роберта Киркмана «Неуязвимый»
 
Третий сезон «Американских богов» Нила Геймана обзавёлся датой выхода
 
Жена Джеффри Дина-Моргана сыграет супругу Нигана в десятом сезоне «Ходячих мертвецов»

Тоже интересно

 
Кино «Холоп» — трейлер комедии об экзотических способах перевоспитания
 
Кино Виола Дэвис предала свой народ, снявшись в «Прислуге»
 
Кино «Вторжение» — тизер-трейлер фильма Фёдора Бондарчука
 
Кино Сильные женщины из «Терминатора: Тёмных судеб» напугают шовинистов и сетевых троллей
 
Кино Первый постер мелодрамы Сарика Андреасяна «Гудбай, Америка» намекает на любовь к родине
 
Кино Брайс Даллас Ховард о расово правильных рассказчиках в кино: «Аутентичность сильней воображения»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Популярные Ожидаемые Лучшие Фильмы 2020 Фильмы 2021 Рецензии Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Календарь сериалов
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Блоги
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах 35 минут назад Диванные анимешники Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Кино, сериалы, аниме, игры — важное

Подкасты и стримы

Выйдут в ноябре

 
5 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon
8 Вс18:00Ноль кадров в секунду (трансляция для спонсоров)
9 Пн20:00Лазер-шоу «Три дебила» (трансляция)
10 Вт20:00ЕВА (трансляция)
 
12 Чт20:00Телеовощи (трансляция для спонсоров)

Ссылка на трансляцию доступна только спонсорам. Вы можете стать одним из них, поддержав нас на «Патреоне».

 Patreon

Новые выпуски подкастов

 
0ЕВА
 
 
4Телеовощи – 364: Все любят мистера Бига
 
16Лазер-шоу «Три дебила» – 434: «Борат 2» — для кого и зачем это снято?
 
22Ноль кадров в секунду – 340: Стена задников
 
10ЕВА – 396: Сон в черепахе
Ещё

Самое обсуждаемое за неделю

Все Кино Сериалы Игры Аниме

Новые комментарии

ICQ ВКонтакте.Кино YouTube Инстаграм ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2020 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru