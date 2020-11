Жена Джеффри Дина-Моргана сыграет супругу Нигана в десятом сезоне «Ходячих мертвецов»

Предпоследний сезон зомби-драмы «Ходячие мертвецы» только что слегка расширил свой актёрский состав — обзаведшаяся за время карантина дополнительными эпизодами десятая телеглава записала в свой кастинг-лист Хилари Бёртон («Холм одного дерева», «Смертельное оружие»). В миру супруга Джеффри Дина Моргана сыграет его вторую половину в сериале — жену Нигана по имени Люсиль.

В своём твиттере актриса уже подтвердила эту новость:

Been pretty hard to keep this a secret. ????

But I love working with @JDMorgan . I love watching him become #Negan and take on that swagger. And I love the @TheWalkingDead family. They’ve been a part of our family for ages and I’m so grateful for their kindness. Xoxo #hereslucille https://t.co/9tRh7NB8WY