Братья Винчестеры уходят в закат в трейлере финальных эпизодов «Сверхъестественного»

Телеканал The CW продолжает безжалостно давить на слёзные железы поклонников «Сверхъестественного». В сети опубликован свежий трейлер, посвящённый трём последним эпизодам мистического процедурала, который умудрился продержаться в эфире целых 15 сезонов.

В новом видеоролике под названием Carry On кадры из сериала перемежаются душевными комментариями участников актёрского состава. Дженсен Эклз и Джаред Падалеки, едва сдерживая слёзы, благодарят всех и вся за любовь и поддержку. То ли ещё будет по окончании финальной серии в бонусном спецэпизоде о съёмках сериала The Long Road Home.

Трейлер напоминает, что двухчасовой финальный эпизод выходит на экраны 19 ноября.