AMC подумывает запустить спин-офф «Ходячих мертвецов» про Нигана

Недавно представленный на суд зрителей финальный эпизод десятого сезона «Ходячих мертвецов» может разрастись до полноценного приквела о прошлом злодея Нигана. Исполнитель партии кровожадного выживанца с битой Джеффри Дин Морган признался, что в недрах AMC обсуждается сразу несколько проектов касательно его персонажа.

Об этом Морган рассказал в недавней беседе с Конаном О’Брайеном, отметив, правда, что дальше разговоров дело пока не зашло.

Спин-офф действительно обсуждается. Насколько я понял, присматриваются к нескольким разным идеям, но лично со мной уже пару раз беседовали о возможном продолжении истории Нигана. Недавно мы отсняли эпизод Here's Negan — эдакий условный приквел о становлении персонажа, где я снялся со своей женой, что было очень круто.

О конкретике говорить пока рано, но в начале апреля уже сообщалось, что после просмотра заключительной серии десятого сезона Here's Negan зарегистрированные пользователи программы AMC Popular Culturists могли поучаствовать в опросе. Им предлагалось проголосовать за наиболее оптимальный вариант потенциального спин-оффа о жизни Нигана — в виде набора дополнительных эпизодов в составе основного сериала, в виде мини-сериала или же в виде полноценного многосерийного спин-оффа.

Если зрительский интерес окажется на должной высоте, поклонники почти наверняка продолжат своё близкое знакомство с харизматичным злодеем.