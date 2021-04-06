Норман Ридус, Джеффри Дин Морган и Лорен Коэн рассказывают о финале 10 сезона «Ходячих мертвецов»

Творческая команда сериала «Ходячие мертвецы» во главе с шоураннером Анджелой Канг и продюсером Скоттом Гимплом, а также участниками актёрского состава, включая Джеффри Дина Моргана, Лорен Коэн и Нормана Ридуса, рассказывают о своих персонажах и об угрозах, с которыми герои столкнутся в продолжении истории. Кабельный канал AMC показал свежий ролик о создании 10 сезона своего зомби-флагмана.

Предпоследний сезон позволил создателям в очередной раз углубиться в эмоциональное состояние и психологию основных действующих лиц, продолжающих бороться за выживание в безрадостном постапокалиптическом мире. И никто не обещает, что у этой истории счастливый конец.