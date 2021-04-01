Завершение «Ходячих мертвецов» стало неожиданностью для авторов и актёров сериала

Очевидно, растиражированные прессой рассказы руководства кабельного канала AMC о том, что «Ходячие мертвецы» могут идти ещё с десяток лет, убаюкали творческую команду зомби-драмы настолько, что она свято уверовала в его бессмертие. И зря. Участник основного актёрского состава Джеффри Дин Морган признался, что новость о завершении сериала стала для всех неожиданностью.

В недавней беседе с порталом Collider актёр рассказал, что съёмочная группа понятия не имела о завершении «Ходячих» на 11 сезоне, пока в прошлом сентябре им об этом не сообщило руководство вещателя.

Новости о завершении сериала, которые мы получили в разгар пандемии, стали совершеннейшей неожиданностью не только для меня и остальных актёров, но и для всей съёмочной команды. Скотт Гимпл и Анджела Канг тоже об этом не знали. Как гром среди ясного неба, совершенно неожиданный поворот. Кажется, они к тому времени уже полностью распланировали 11 сезон и знали, куда будут двигаться по сюжету дальше, но внезапно им сказали: «А ещё нам нужно как-то завершить историю». Все очень удивились, это стало полнейшей неожиданностью.

Заключительный сезон «Ходячих мертвецов» насчитывает 24 эпизода, и Морган поведал, что его съёмки займут полный календарный год. Есть время смириться с неизбежным завершением. Одиннадцатая глава уже второй месяц в производстве, а отсняли пока только три серии.