Шоураннеры «Люцифера» раскрыли название финального эпизода сериала

Съёмки шестого — заключительного — сезона «Люцифера» с Томом Эллисом подошли к концу, и это важнейшее событие создатели сериала на пару с многочисленными поклонниками как следует отметили в соцсетях. Netflix меж тем объявил дату выхода второй половины пятого сезона (28 мая), и фанаты в ожидании премьеры могут усесться за перепросмотр предыдущих серий.

Авторы отправляют проект в постпроизводство, а шоураннер Илди Модрович продолжает радовать подписчиков своего инстаграма закадровыми фото. Помимо второго шоураннера Джо Хендерсона и демонического камео Лесли-Энн Брандт, на свежем снимке Модрович засветила название финального эпизода сериала — десятая серия шестого сезона озаглавлена «Партнёры навсегда» (Partners ‘Til the End). Зрители наверняка растрогаются.