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Первоисточник: screenrant.com Прямая ссылка на новость:

Актёры «Люцифера» прощаются после финальных сцен шестого сезона

Съёмочный процесс заключительного сезона адского процедурала «Люцифер» уверенно вступает в свою финальную стадию, что невооружённым глазом заметно по соцсетям творческой команды проекта — там создатели и актёры публикуют омытые слезами сообщения с признаниями в вечной и негасимой любви друг к другу.

Прощальными твитами обменялись экранные братья Том Эллис (Люцифер Морнингстар) и Д. Б. Вудсайд (Аменадиэль). Как выяснилось, намедни актёры снялись в последней совместной сцене, которая, если судить по их трогательным записям, обоим далась очень непросто, ведь горючие слёзы застилали им глаза. А уж поклонники сериала наверняка будут рыдать над этим эпизодом в три ручья.

Курируемый шоураннерами Илди Модрович и Джо Хендерсоном производственный процесс в обозримом будущем плавно перейдёт в стадию постпродакшена, а зрителям остаётся ждать новостей о выходе второй половины пятого сезона — из-за пандемии её выход основательно затянулся.

Теги
ЛюциферТом эллис
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