Актёры «Люцифера» прощаются после финальных сцен шестого сезона

Съёмочный процесс заключительного сезона адского процедурала «Люцифер» уверенно вступает в свою финальную стадию, что невооружённым глазом заметно по соцсетям творческой команды проекта — там создатели и актёры публикуют омытые слезами сообщения с признаниями в вечной и негасимой любви друг к другу.

Прощальными твитами обменялись экранные братья Том Эллис (Люцифер Морнингстар) и Д. Б. Вудсайд (Аменадиэль). Как выяснилось, намедни актёры снялись в последней совместной сцене, которая, если судить по их трогательным записям, обоим далась очень непросто, ведь горючие слёзы застилали им глаза. А уж поклонники сериала наверняка будут рыдать над этим эпизодом в три ручья.

I love you brother. That was ridiculously tough to get through but like every scene we have done over the years....I enjoyed every minute of it. Thank you for being such a force and such a friend...you are the real deal. ❤️???? https://t.co/DPvzUuwloe