Нил Гейман объяснил, почему в «Песочном человеке» Люцифера играет Гвендолин Кристи, а не Том Эллис

На прошлой неделе сериал Netflix «Песочный человек» объявил свой основной актёрский состав, раскрыв, что партию правителя ада Люцифера исполнит Гвендолин Кристи. Зрители, среди которых наверняка немало подписчиков стримингового гиганта, где проживает ещё один сериал по вселенной Геймана «Люцифер», обратились к писателю и сценаристу с вопросом, почему на роль Морнингстара — персонажа, впервые появившегося именно в «Песочном человеке», — не позвали Тома Эллиса.

Гейман, не принимающий участие в создании инфернального сольника с Эллисом в главной роли, объяснил, почему эти два мира сталкивать друг с другом не стоит.

Теология и космогония «Люцифера» и «Песочного человека» сильно разнятся. «Люцифер» вдохновлён «Песочным человеком», но вот так запросто модифицировать версию персонажа из сольного сериала и ввернуть её в «Песочного человека» не получится. Нам показалось, что куда интереснее и проще создать в сериале собственного Люцифера, который будет ближе к Люциферу из комикса «Песочный человек». Нил Гейман, просит различать

Проще говоря, миры этих двух сериалов существуют строго параллельно, а персонаж, курируемый шоураннерами и Томом Эллисом, ушёл слишком далеко от образа, созданного Гейманом. Поэтому поклонникам кроссоверов лучше не тешить себя надеждой, что пути этих сериалов Netflix когда-нибудь сюжетно пересекутся.