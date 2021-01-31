Новые сериалы 1–7 февраля: «Великий уравнитель»

Первая неделя февраля отметится редкостным затишьем — на малых экранах в ближайшее время не ожидается сколько-нибудь значимых премьер, кроме одного примечательного воскресного дебюта. Новый сериал недели — многосерийный драматический экшен телеканала CBS «Великий уравнитель» с Куин Латифой в главной роли.
Воскресенье, 7 февраля
драма, криминал, боевик
В ролях Куин Латифа, Крис Нот, Адам Голдберг, Смитти Чай, Лиза Лпира, Рене Ифра
Создатель Эндрю У. Марлоу, Терри Миллер
Современная интерпретация сериала 80-х с Эдвардом Вудвордом рассказывает о таинственной и смертоносной Робин Макколл, которая благодаря своему внушительному жизненному и профессиональному опыту помогает в беде всем, кого не в состоянии защитить несовершенная система.
Поклонникам сериальной феминизации предлагается оценить плоды трудов творческой команды современного «Великого уравнителя», где за экшен отвечает крупногабаритная темнокожая мадам Куин Латифа.
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