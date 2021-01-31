Новые сериалы 1–7 февраля: «Великий уравнитель»

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CBS

Современная интерпретация сериала 80-х с Эдвардом Вудвордом рассказывает о таинственной и смертоносной Робин Макколл, которая благодаря своему внушительному жизненному и профессиональному опыту помогает в беде всем, кого не в состоянии защитить несовершенная система.

Поклонникам сериальной феминизации предлагается оценить плоды трудов творческой команды современного «Великого уравнителя», где за экшен отвечает крупногабаритная темнокожая мадам Куин Латифа.