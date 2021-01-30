Режиссёр сериала «Конец ***го мира» срежиссирует пилот фэнтези «Уиллоу»

В середине января многосерийное фэнтези «Уиллоу» лишилось постановщика пилотной серии Джона М. Чу, вынужденного покинуть проект из-за конфликта рабочих графиков. Но диснеевский сериал недолго куковал без режиссёра. На эту должность взяли Джонатана Энтвистла («Конец ***го мира», «Мне это не нравится»).

Приключенческое фэнтези Джорджа Лукаса, вышедшее в 1988 году, рассказывает о начинающем волшебнике Уиллоу, взявшемся защитить от могущественной злой колдуньи новорождённую девочку Элору, которой предначертано погубить волшебницу-тиранку. События продолжения развернутся много лет спустя, и, по слухам, в центре истории окажется команда персонажей, отправившихся спасать похищенного принца.

В сериале снимаются Уорвик Дэвис, Эрин Келлиман, Элли Бамбер и Кэйли Спэни. Энтвистл заодно войдёт в команду исполнительных продюсеров, где значатся сценаристы и шоураннеры проекта Джон Кэздан («Хан Соло») и Венди Мерикл («Стрела»), а также Кэтлин Кеннеди, Джонатан Кэздан и Рон Ховард. Производство на контроле у Lucasfilm. Съёмки начнутся этой весной и будут проходить в Уэльсе.